$!Invitan a fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen en El Rosario

ROSARIO._ Se invita a la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen, que tendrá lugar el próximo 16 de julio en El Rosario, afirmó Paulino Molontzin, presidente del Comité Organizador.

La fiesta patronal de la capilla comprende a las colonias Juan Millán, Bonifacio Rojas y Calderón.

Dijo se lanzó el programa de los festejos que inician este 7 de julio con el novenario de rosarios, en punto de las 18:00 horas cada día hasta el 15 de julio.