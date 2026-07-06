$!Invitan a fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen en El Rosario

ROSARIO._ Se invita a la fiesta patronal de Nuestra Señora del Carmen, que tendrá lugar el próximo 16 de julio en El Rosario, afirmó Paulino Molontzin, presidente del Comité Organizador.
La fiesta patronal de la capilla comprende a las colonias Juan Millán, Bonifacio Rojas y Calderón.
Dijo se lanzó el programa de los festejos que inician este 7 de julio con el novenario de rosarios, en punto de las 18:00 horas cada día hasta el 15 de julio.
“Invitar a todos a participar en las actividades que tenemos programadas en honor a nuestra patrona”, expuso.
Refirió que el día 15 de julio concluye el novenario con una Hora Santa, en punto de las 19:00 horas, donde además se llevarán acabo confesiones por parte del vicario Alberto Ortega.
En lo que respecta al día principal, el 16 de julio, indicó que inicia la fiesta con Las Mañanitas a las 6:00 horas, seguido de la misa y desayuno por bienhechores.
Será en punto de las 17:00 horas que la venerada imagen recorrerá las calles bajo su auspicio, para dar paso al tradicional paseo en lancha en las aguas de la laguna del Iguanero.
Molontzin señaló que la fiesta culminará con la misa solemne a las 18:00 horas, y una verbena popular en beneficio de la capilla dedicada a la advocación mariana.