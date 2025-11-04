Invitan a jornada de Registro Civil en Escuinapa e Isla del Bosque

ESCUINAPA._ Este fin de semana se tendrá jornada del Registro Civil en la cabecera municipal e Isla del Bosque, informó Angélica Crespo Aguilar, Oficial de la institución en el municipio.

Crespo Aguilar exhortó a los ciudadanos a aprovechar esta jornada para realizar registros de nacimientos, sacar actas de nacimiento, de divorcios, matrimonios, corregir actas.

“Todos los servicios de Registro Civil se darán de manera gratuita”, dijo la Oficial.

Informó que el sábado de 8 a 14 horas se hará la campaña en el Gimnasio Municipal y el domingo se tendrá la jornada en Isla del Bosque, en el mismo horario.

Todos los trámites que se hagan serán gratuitos, por lo que son jornadas que deben aprovecharse, indicó.

“Queremos que la población aproveche, es una oportunidad porque no tiene ningún costo” dijo.

La Oficial del Registro Civil aclaro que todos las personas o menores pueden ser registrados sin costo, no importa si tienen cierta edad, lo que cambian son los requisitos que se tienen que presentar.

En el caso de niños de cierta edad, jóvenes o adultos, pueden acudir al Registro Civil donde se les orientará sobre que requisitos deben cumplir y harán la canalización a DIF que los puede apoyar, precisó.

“La gente muchas veces piensa que si no registro a su niño al nacer o al mes, piensan que tendrán una multa, no hay multas, solo son requisitos diferentes”, dijo.

Es importante que todas las personas cuenten con su acta de nacimiento pues esto les da identidad.