$!Invitan a jóvenes de Rosario a participar de la Pascua Juvenil 2026

EL ROSARIO._ Con el objetivo de vivir más de cerca los días santos, invitan a jóvenes a participar de la Pascua Juvenil, cuyo lema este año es “¡Cristo Vive!, ¡Con él somos esperanza”.
Este encuentro se llevará a cabo del 1 al 4 de abril en las instalaciones del Colegio “El Rosario”, en la cabecera municipal.
Así lo dieron a conocer miembros de la pastoral juvenil al realizar una actividad de pega de carteles para vivir este evento religioso.
“(Se busca) que más jóvenes se lleven una bonita experiencia y conozcan qué se vive en estos días santos, que no sólo se viven en rezar, sino que se vive en diferentes formas”, afirmó Fátima Borrego Días, coordinadora de la Pastoral Juvenil.
Sobre el inicio refirió que sería el primero de abril, con el registro a las 16:00 horas, y el resto de los días se iniciará actividades en punto de las 9:00 horas.
Borrego Días, manifestó que podrán participar jóvenes en un rango de edad de 13 a 21 años, con una aportación de 120 pesos para cubrir el material y comida para tres días.