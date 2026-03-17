$!Invitan a jóvenes de Rosario a participar de la Pascua Juvenil 2026

EL ROSARIO._ Con el objetivo de vivir más de cerca los días santos, invitan a jóvenes a participar de la Pascua Juvenil, cuyo lema este año es “¡Cristo Vive!, ¡Con él somos esperanza”.

Este encuentro se llevará a cabo del 1 al 4 de abril en las instalaciones del Colegio “El Rosario”, en la cabecera municipal.

Así lo dieron a conocer miembros de la pastoral juvenil al realizar una actividad de pega de carteles para vivir este evento religioso.