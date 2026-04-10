$!Invitan a la edición 122 de las Fiestas del Mar de Las Cabras, en Escuinapa

“Es una festividad que vale la pena experimentar, no es solamente la fiesta en sí, sino lo que culturalmente significa para las familias escuinapenses, una experiencia tan tradicional e importante”, destacó.

En rueda de prensa, donde se dieron a conocer los detalles del evento, Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, en representación de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que esta celebración se caracteriza por la construcción de enramadas temporales en la playa, donde las familias acampan y disfrutan de música en vivo, oferta gastronómica y actividades culturales.

MAZATLÁN._ Del 21 al 25 de mayo se realizará la edición 122 de las Tradicionales Fiestas del Mar de Las Cabras, “Diosas del Mar”, en el municipio de Escuinapa.

José Ignacio Contreras, director de Turismo de Ecuinapa y presidente del Consejo de las Tradicionales Fiestas del Mar de Las Cabras 2026, afirmó que las actividades iniciarán el jueves 21 de mayo con un desfile por las calles de Escuinapa.

“Ya el día viernes la gente se traslada a la playa de Las Cabras donde inicia toda esta celebración y bueno, comentarles que se han construido alrededor de 890 enramadas, tanto para los asistentes como comerciantes”, expresó.

Los organizadores esperan una afluencia de entre 60 mil y 80 mil personas, así como una derrama económica de 60 millones de pesos.



Sale Alcalde de Escuinapa para promover el festejo

Víctor Manuel Díaz Simental, Presidente Municipal de Escuinapa, aseguró por su parte que además de la cartelera artística que se ofrece, hay actividades deportivas y culturales en las que participan gran parte de la sociedad escuinapense.

“Es un marco esplendoroso para que se fortalezca la convivencia de la sociedad escuinapense y quienes nos visitan, este tipo de eventos ayudan a tener identidad como escuinapenses, como sinaloenses y como mexicanos, orgullosos de nuestras raíces”, explicó.

Esta invitación se da en el marco de la ola de renuncias y paro de policías municipales en Escuinapa, por el asesinato reciente de cinco de sus compañeros y la falta de compromiso por parte de la autoridad municipal.

El elenco artístico, que participará en las tradicionales Fiestas del Mar de Las Cabras, “Diosas del Mar”, está encabezado por el cantante Luis Alfonso Partida “El Yaki”, además de la Tecno Banda El Ciclón del Pacífico, Raúl Hernández Jr, Banda Los Sebastianes, Grupo Clasificado, Los Cadetes Internacionales, La Sonora Dinamita, el gupo de rock infantil Pistache, Los Madafakers, Banda Cohuichi, Grupo Sihuey, entre otros grupos.

“Hacemos la invitación extensa a que las personas asistan a continuar manteniendo vivas estas tradiciones, en donde las familias escuinapenses nos vamos a vivir a la playa durante cinco días, en unas casas hechas de palma, en donde estamos conviviendo como familia y escuchando a las agrupaciones que participan”, agregó Fernando Salgado, director del Instituto Municipal de la Juventud de Escuinapa.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes el regidor Teodosio Fausto García; Evelia López Hernández, directora de Protección Civil, así como los reyes actuales: Brissa Zambrano, Reina de las Tradicionales Fiestas del Mar de Las Cabras 2025; Mía, Scarleth, Reina Infantil y el Rey Playero, Alfonso Rendón Montenegro.