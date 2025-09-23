$!Invitan a los festejos por el Día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario

MAZATLÁN._ Del 26 de septiembre al 5 de octubre se llevarán a cabo las festividades por el Día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, una de las fiestas patronales más importantes del noroeste de México.

En rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Sectur Sinaloa, este martes 23 de septiembre, Celia Jáuregui Ibarra, Subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, en representación de la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, realizó la invitación a esta celebración.

“Les compartimos las actividades de estos festejos tan importantes en El Rosario con su Virgen, los invitamos a que asistan. Nosotros desde la Secretaría de Turismo apoyamos y nos comprometemos a que el evento sea todo un éxito; por instrucción de nuestra Secretaria, Mireya Sosa Osuna, el compromiso es seguir siendo parte, compartir y que se sigan enamorando de Sinaloa, de nuestras fiestas, usos y costumbres y tradiciones”, afirmó, de acuerdo a un comunicado.

Por su parte, Martín Ledesma, presidente del Patronato Profestividad de la Virgen del Rosario, destacó la importancia de vivir una de las tradiciones que encierra la devoción, un legado religioso y el respeto por conservar una de las festividades que ayudó a este municipio a obtener el nombramiento de Pueblo Mágico.

“Venimos con la noble intención de promocionar el turismo religioso; a partir del 26 de septiembre y hasta el 5 de octubre la festividad de nuestra Virgen del Rosario, una festividad que este año cumple su 294 aniversario”, apuntó.