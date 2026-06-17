$!Invitan a participar en fiestas del Día de San Juan en Estación Dimas, San Ignacio

A participar el 23 y 24 de junio en las tradicionales fiestas del Día de San Juan en Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio, invitaron los organizadores a mazatlecos, habitantes de comunidades cercanas y de toda la entidad.

“Nos complace anunciar e invitar a todos a las tradicionales fiestas del Día de San Juan en la comunidad de Estación Dimas, son fiestas tradicionales que han ido generación tras generación buscando la identidad y el orgullo de nuestra tierra”, dijo la directora de Turismo de San Ignacio, Sayra Valverde, en conferencia de prensa este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, en Mazatlán.

“Reconocemos y agradecemos también la organización a la Asociación de Charros ‘Emiliano Zapata’, quienes organizan este evento con el mismo propósito de seguir con la identidad que nos caracteriza de vivir la tradición y que por supuesto venga como sigue año con año esta tradición que trae alegría a nuestras tierras”.

Agregó que el Presidente Municipal, Luis Fernando Loaiza Bañuelos, refrenda su respaldo a este tipo de actividades que impulsan el turismo, fortalecen el tejido social y forman parte de la economía local y conservan la identidad de dicho municipio.

“Por ello extendemos una invitación a todos para que nos acompañen, vivan la experiencia y sobre todo fortalezcamos una actividad que también se va reactivando, va año con año, pero por cuestiones el año pasado no se pudo y este año la Asociación de Charros viene con todo, va a tirar la casa por la ventada Estación Dimas para que este 23 y 24 de junio las fiestas de los charros y los bailes tradicionales sean un éxito”, dijo Sayra Valverde.

“También menciono a la comunidad de Ixpalino, que también lleva año tras año una tradición celebrando el Día de San Juan y ellos tienen una Semana Cultural donde van a ofrecer distintas actividades, se lleva a cabo del 24 al 28 de junio donde habrá música, convivencia familiar, actividades deportivas y culturales, los invitamos a vivir esta experiencia y muchas gracias, los esperamos en las tradicionales fiestas del Día de San Juan”.