$!Invitan a participar en fiestas del Día de San Juan en Estación Dimas, San Ignacio

A participar el 23 y 24 de junio en las tradicionales fiestas del Día de San Juan en Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio, invitaron los organizadores a mazatlecos, habitantes de comunidades cercanas y de toda la entidad.
“Nos complace anunciar e invitar a todos a las tradicionales fiestas del Día de San Juan en la comunidad de Estación Dimas, son fiestas tradicionales que han ido generación tras generación buscando la identidad y el orgullo de nuestra tierra”, dijo la directora de Turismo de San Ignacio, Sayra Valverde, en conferencia de prensa este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, en Mazatlán.
“Reconocemos y agradecemos también la organización a la Asociación de Charros ‘Emiliano Zapata’, quienes organizan este evento con el mismo propósito de seguir con la identidad que nos caracteriza de vivir la tradición y que por supuesto venga como sigue año con año esta tradición que trae alegría a nuestras tierras”.
Agregó que el Presidente Municipal, Luis Fernando Loaiza Bañuelos, refrenda su respaldo a este tipo de actividades que impulsan el turismo, fortalecen el tejido social y forman parte de la economía local y conservan la identidad de dicho municipio.
“Por ello extendemos una invitación a todos para que nos acompañen, vivan la experiencia y sobre todo fortalezcamos una actividad que también se va reactivando, va año con año, pero por cuestiones el año pasado no se pudo y este año la Asociación de Charros viene con todo, va a tirar la casa por la ventada Estación Dimas para que este 23 y 24 de junio las fiestas de los charros y los bailes tradicionales sean un éxito”, dijo Sayra Valverde.
“También menciono a la comunidad de Ixpalino, que también lleva año tras año una tradición celebrando el Día de San Juan y ellos tienen una Semana Cultural donde van a ofrecer distintas actividades, se lleva a cabo del 24 al 28 de junio donde habrá música, convivencia familiar, actividades deportivas y culturales, los invitamos a vivir esta experiencia y muchas gracias, los esperamos en las tradicionales fiestas del Día de San Juan”.
José Alfredo Moreno Burgueño, socio de la Asociación de Charros “Emiliano Zapata”, manifestó que desde que se fundó Estación Dimas, cerca de 1906 con la llegada del ferrocarril, ha habido este tipo de eventos y con el paso del tiempo ya se les hizo tradición y se están tratando de rescatar las mismas.
“Lo que venimos a ofrecerle a toda la comunidad, a Dimas, a San Ignacio, a pueblos vecinos de la región y de todo el Estado es todo lo que nosotros pensamos llevar a cabo, desde las 5 de la tarde (del 23 de junio) empezaremos con una cabalgata donde mostraremos la reina saliente, la próxima a entrar, nos acompañará la banda, haremos un recorrido por el pueblo y terminaremos ahí en el Lienzo Charro”, agregó Moreno Burgueño.
En la conferencia de prensa también encabezada por la Subsecretaría de Planeación, Innovación y Desarrollo Turístico, Celia Jáuregui, en representación de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, añadió que posteriormente se realizará el jaripeo con una percha de Nayarit, del Rancho Los Pelones y más tarde se llevará a cabo el tradicional baile de las 22:00 horas en adelante y ese día será amenizado por la banda de Punto Medio y Los Dos de la S.
El 24 de junio también se realizará una cabalgata con la reina de las fiestas y todos los que quieran acompañar, después se llevará a cabo el jaripeo y el baile que esa noche será amenizado por Maestría Suprema y cerrará con Julio Preciado.
Por ello invitó a todos a acudir a estas fiestas en Estación Dimas, ubicada a unos 62 kilómetros al norte de Mazatlán por la autopista y agradeció el apoyo a las autoridades municipales y estatales.
El director de Deporte del Gobierno de San Ignacio, Raymundo Loaiza, reiteró la invitación a dichas fiestas en la comunidad de donde es originaria la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.
“Afortunadamente en nuestro Municipio hemos estado muy tranquilo, actualmente no hemos tenido robos ni decesos que lamentar, eso habla del trabajo que se está haciendo de manera conjunta ahí en el Municipio de manera conjunta Gobierno municipal, Gobierno estatal, invitar a todos a que se animen a participar en estas fiestas que año con año se han venido realizando”, agregó Loaiza.
“Decirles que tanto Gobierno municipal como Gobierno estatal nos están apoyando mucho en la organización de estos, eventos, tanto el Presidente Municipal está muy preocupado, en lo personal ahí estamos trabajando de manera coordinada con la Asociación de Charros, fue la indicación de nuestro Presidente y estamos muy de la mano con ellos en la logística de la organización de este evento”.