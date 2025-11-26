$!Invitan a participar en la carrera ‘Préstame tus pies’, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la intención de fomentar la participación y la inclusión, el Ayuntamiento, el DIF y el Instituto del Deporte realizarán la carrera “Préstame tus pies”.

La convocatoria emitida en la página del Ayuntamiento, exhorta a los ciudadanos a sumarse a la carrera que se realizará el 3 de diciembre alrededor de las 16:00 horas.

Son 3 kilómetros los que las personas van a recorrer y se desarrollará en modalidad de equipos.