$!Invitan a participar en la carrera ‘Préstame tus pies’, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la intención de fomentar la participación y la inclusión, el Ayuntamiento, el DIF y el Instituto del Deporte realizarán la carrera “Préstame tus pies”.
La convocatoria emitida en la página del Ayuntamiento, exhorta a los ciudadanos a sumarse a la carrera que se realizará el 3 de diciembre alrededor de las 16:00 horas.
Son 3 kilómetros los que las personas van a recorrer y se desarrollará en modalidad de equipos.
Las personas recibirán un obsequio especial a las personas con discapacidad que participen, reconociendo así su entusiasmo y contribución a una comunidad más unida y consciente.
El recorrido finalizara en la plazuela Ramón Corona con actividades recreativas para las familias participantes, el registro lo pueden hacer en los números de teléfono 6691321374 y 6951037327.