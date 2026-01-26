$!Invitan a participar en la quinta Rodada Pueblos Mágicos 2026 en Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de atraer visitantes y derrama económica a la ciudad invitan a ciclistas a sumarse a la quinta edición de la rodada Pueblos Mágicos 2026, que tendrá lugar el próximo 22 de febrero, saliendo de la cabecera municipal de rosario.

Virgilio Sánchez, Sindico Procurador y promotor del evento, señaló que iniciará en la emblemática Laguna del Iguanero en punto de las 6:30 horas.

Se precisó además que la ruta es de 40 kilómetros, que contempla diferentes comunidades junto al Río Baluarte, que contará con un refrigerio intermedio en el Rancho El Alazán en la comunidad de La Hacienda del Tamarindo.

Detalló que la rodada culminará nuevamente en la Laguna del Iguanero, donde se ofrecerá una comida gratuita para todos los participantes, como muestra de agradecimiento por su entusiasmo y compromiso.

En lo que respecta al registro, anunció que la participación es totalmente gratuita, y está abierta a ciclistas de todas las edades y niveles.

“Esto nace más que nada por el amor a este deporte, por amor al ciclismo y como te vuelvo a repetir yo que he practicado este deporte he ido a otros lugares”, dijo.

Refirió que en otras ediciones se contaron con alrededor de 500 participantes, aunque el año pasado por la circunstancias de inseguridad se redujo significativamente pero se tiene la expectativa de que se reviertan este año esos resultados.

“Para este año esperamos que esté mejor, esperamos mucha, mucha asistencia para esta ocasión porque ahorita ya mucha gente se está escribiendo”, argumentó.