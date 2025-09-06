$!Invitan a vivir la fiesta de Nuestra Señora de Loreto en Cacalotán

EL ROSARIO._ Con motivo de la solemnidad de Nuestra Señora de Loreto, en Cacalotán, Rosario, el párroco Francisco Javir Huizar Ibarra llamó a feligreses a participar de “Las Mañanitas”, procesiones y misas que se llevarán a cabo. “Invitarlos a todos, que Cacalotán siempre se ha distinguido por ser un pueblo sencillo y que tiene gente muy cariñosa que abre luego su corazón a todos sus visitantes”, dijo.

La solemnidad inicia el 7 de septiembre a las 23:00 horas con “Las Mañanitas”, para continuar con la procesión nocturna que se adoptó desde la pandemia, indicó. “Vivimos tiempos de angustia y el que salga la Virgen María como madre de esperanza, pues imagínate, santificar el pueblo, reanimarlo, revivirlo es algo diferente y es una vez al año”, destacó sobre las romerías de la imagen.

El día principal, el 8 de septiembre, a las 06:00 horas es la primera misa, mientras que a las 12:00 horas celebrará el vicario general de la Diócesis, Jaime Aguilar, para cerrar con la procesión a las 17:00 horas y misa. Huizar Ibarra refirió que ha sido vital la participación en el novenario de parroquias vecinas, entre las que mencionó San José de Aguia Verde, San Pedro de Chametla, Nuestra Señora del Rosario yVirgen del Carmen de Copales. “Propiciar entre las parroquias del decanato en toda la feligresía esa comunión sinodal que todos debemos de caminar juntos, que nadie se quede fuera y que no tan solo podemos compartir tristezas, dolores, angustias sino también alegrías, triunfos”, manifestó.