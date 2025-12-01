$!Invitan a vivir la fiesta guadalupana en el Santuario de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Con el anuncio de que está todo listo para iniciar el próximo 3 de diciembre inicial el novenario propio de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el párroco del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, Porfiro Langarica, llamó a los feligreses a participar.
”El novenario es un tiempo de preparación para una magna fiesta, entonces la preparación consiste en venir en procesión al templo parroquial, al santuario, rezando el rosario de aurora por la mañana y por la tarde con los diferentes peregrinos que vienen y son cada día diferentes”, dijo.
Detalló que desde su llegada al santuario, ha procurado fomentar el fervor en esta advocación mariana, la cual ha tenido una buena respuesta.
”Desde que yo llegué estamos haciéndolo, cada vez va creciendo más la afluencia de los feligreses, entonces queremos que un día lleguemos a casi estar a la par con la festividad de la Virgen del Rosario”.
Tal como la fiesta patronal del santuario, informó que cada inicia con el rosario de aurora a las 5:20 horas, seguido de la misa matutina; mientras que por la tarde a las 16:30 horas sale la peregrinación del templo del Sagrado Corazón y concluye con una misa.
Las peregrinaciones, señaló, se conformarán por los diferentes sectores de la población, como lo son señoras, señores, deportistas, comerciantes, empresarios, niños, entre otros.
Para la solemnidad, se contempla el día jueves 11 de diciembre, la serenata a las 23:00 horas y concluir con la misa de medianoche, para cerrar ese momento con la imposición de la réplica del manto guadalupano.
Con relación al 12 de diciembre, día de la festividad, manifestó que se contempla la serenata con mariachi a las 16:00 horas, seguido de la procesión de la imagen por las principales calles y concluir con una misa.
El cierre de las actividades será coronado con la edición número cuatro del Festival Guadalupano, con música en vivo en el atrio del templo.