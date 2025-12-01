$!Invitan a vivir la fiesta guadalupana en el Santuario de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Con el anuncio de que está todo listo para iniciar el próximo 3 de diciembre inicial el novenario propio de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el párroco del Santuario de Nuestra Señora del Rosario, Porfiro Langarica, llamó a los feligreses a participar.

”El novenario es un tiempo de preparación para una magna fiesta, entonces la preparación consiste en venir en procesión al templo parroquial, al santuario, rezando el rosario de aurora por la mañana y por la tarde con los diferentes peregrinos que vienen y son cada día diferentes”, dijo.

Detalló que desde su llegada al santuario, ha procurado fomentar el fervor en esta advocación mariana, la cual ha tenido una buena respuesta.

”Desde que yo llegué estamos haciéndolo, cada vez va creciendo más la afluencia de los feligreses, entonces queremos que un día lleguemos a casi estar a la par con la festividad de la Virgen del Rosario”.