$!Invitan al Festival de Reyes Magos en Rosario

EL ROSARIO._ Municipio en coordinación con el Sistema DIF Municipal, invita a todos los niños y niñas a disfrutar del Festival de Reyes Magos.
Evento que año con año ofrece el gobierno local para los pequeños del municipio donde se ofrecen regalos, música y roscas.
Invitación que se lanzó por medio de las redes oficiales de las dependencias, cuya cita es para este martes 6 de enero, a partir de las 15:30 horas, en las instalaciones del Polideportivo Horacio Llamas Grey.
Se destacó además que año con año se tiene una gran respuesta por parte de los pequeños de los hogares rosarenses.