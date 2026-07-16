$!Invitan en Escuinapa a conferencia sobre conciencia social y derechos humanos

La charla se llevará a cabo en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa este viernes a las 11:00 horas, en un evento abierto a los estudiantes y el público en general.

ESCUINAPA._ Con la intención de tener un panorama claro sobre los derechos humanos, la Colectiva Orquídeas Moradas ofrecerá la conferencia “La conciencia social como base de una sociedad más justa”.

Hablar de derechos humanos es necesario, ya que todas las personas podemos estarlos vulnerando sin saberlo; por ello la conciencia social del impacto que tienen las acciones en quienes convivimos o tenemos contacto en el día a día, indica la colectiva.

“Porque los derechos humanos no solo se vulneran desde las instituciones, también pueden verse afectados cuando discriminamos, cuando difundimos información sin verificar, cuando normalizados discursos de odio, cuando guardamos silencio ante una injusticia o cuando elegimos ser indiferentes ante aquello que afecta a otras personas”, agrega en la invitación.

La conferencia es una colaboración que Orquídeas Moradas hace con la Universidad Tecnológica de Escuinapa, como parte de la educación reflexiva que busca que los estudiantes trabajen estos temas, la empatía, buscando crear una comunidad más justa, se señala en la publicación de la colectiva.