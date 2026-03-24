$!Invitan en Rosario a participar de la presentación de tema y reinas de la Feria de la Primavera

EL ROSARIO._ Con el anuncio de que las máximas fiestas de los rosarenses, la Feria de la Primavera ya tienen soberanas, Gabriel Domínguez, director de Casa de la Cultura “Gilberto Owen”, extendió la invitación al evento de presentación.

“Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de las máximas fiestas del Rosario, pues estas son las fiestas grandes de nosotros”, indicó.

Detalló que en esta edición las fiestas tendrán lugar del 30 de abril al 10 mayo, con sede en la báscula de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte.