$!Invitan en Rosario a vivir la celebración de Día de Muertos

EL ROSARIO._ Con un espectáculo y concursos, el municipio anunció que celebrará el Día de Muertos, durante dos días, 30 y 31 de octubre, que prometieron estarán cargados de color, arte y cultura.
Así lo anunció el director de Casa de la Cultura Gilberto Owen, Gabriel Domínguez, a nombre de la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.
La celebración iniciará este jueves 30 de octubre con el Festival titulado “Del Mictlán al Pueblo Mágico del Mineral”, e iniciará a las 18:30 horas con una callejoneada que partirá del Panteón Español a la Laguna del Iguanero, donde posteriormente se efectuará el concurso de catrinas y demostración de altares.
El espectáculo artístico, dijo Dominguez, estará a cargo del Centro de Iniciación Artística 012, para que después los asistentes disfruten de un espectáculo de luces y verbena popular.
“Los ciudadanos podrán llevar fotografías de sus difuntos o bien, montar altares, caracterizarse y sumarse a esta gran tradición”, expuso.
Para el viernes 31 de octubre, se prepara el programa Viernes de Plaza, donde con música en vivo, concurso de disfraces de mascotas, entrega de dulces y verbena popular, se continuará la fiesta en la Plazuela Gabriel Leyva a partir de las 17:30 horas.
El director de Cultura exhortó a todos los ciudadanos a formar parte de esta celebración, una de las más importantes de la cultura mexicana.
Expuso que se está haciendo un gran esfuerzo en la realización de estas actividades para que las familias rosarenses se diviertan, convivan y disfruten de las tradiciones mexicanas, además de que serán completamente gratuitas.