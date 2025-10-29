$!Invitan en Rosario a vivir la celebración de Día de Muertos

EL ROSARIO._ Con un espectáculo y concursos, el municipio anunció que celebrará el Día de Muertos, durante dos días, 30 y 31 de octubre, que prometieron estarán cargados de color, arte y cultura. Así lo anunció el director de Casa de la Cultura Gilberto Owen, Gabriel Domínguez, a nombre de la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.

La celebración iniciará este jueves 30 de octubre con el Festival titulado “Del Mictlán al Pueblo Mágico del Mineral”, e iniciará a las 18:30 horas con una callejoneada que partirá del Panteón Español a la Laguna del Iguanero, donde posteriormente se efectuará el concurso de catrinas y demostración de altares. El espectáculo artístico, dijo Dominguez, estará a cargo del Centro de Iniciación Artística 012, para que después los asistentes disfruten de un espectáculo de luces y verbena popular. “Los ciudadanos podrán llevar fotografías de sus difuntos o bien, montar altares, caracterizarse y sumarse a esta gran tradición”, expuso. Para el viernes 31 de octubre, se prepara el programa Viernes de Plaza, donde con música en vivo, concurso de disfraces de mascotas, entrega de dulces y verbena popular, se continuará la fiesta en la Plazuela Gabriel Leyva a partir de las 17:30 horas.