$!Irene Fausto: la mujer que defendió su vocación y dedicó 50 años a cuidar vidas en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un día Irene Fausto Becerra estuvo en la disyuntiva de escoger entre ser esposa y su labor como enfermera. Sin dudar eligió la segunda y eso fue gracias a su papá, reconoce, pero tener decisión la hizo tener las dos cosas. ‘Mamá Nene’ o ‘Nene,’ como es conocida, cuenta la anécdota de ese momento, como si hubiera sido fácil hace más de 60 años, pero la historia de las mujeres señala que eso no contaba con esa facilidad, decidir era ir contra una cultura en la que las mujeres no destacaban como hoy.

Durante 50 años fue enfermera, una labor que le apasionó, principalmente cuando se trataba de atender adultos mayores, no sabe por qué era algo que le gustaba hacer y lo hacía con cariño. “Fui enfermera 50 años, entré en 1968, duré dos años que me pagaban en presidencia 50 pesos, a los cuatro años me mandaron a estudiar a Huamantla, Tlaxcala, dos años duramos allá”, explica. Empezó en el Hospital General, iban a las jornadas de vacunación en carretas, a veces en la ‘perica’, como le llamaban a las patrullas de policía, iban a recorrer las comunidades.

“Cuando mi esposo me dijo que nos casáramos le dije que yo no dejaría el trabajo, que me casaba con esa condición y aceptó, ya tenía ocho años trabajando... tuvimos cuatro hijos”, dice. La situación cambió cuando llegó su primer hijo. Su esposo le pidió que se dedicara a la crianza de su vástago, que escogiera entre su carrera profesional y su familia. “Antes no dejaban trabajar... cuando tuve al primer bebé no quería que trabajara, me dijo ‘tienes que atenderme a mí y tienes que atender a mi hijo y si no, ahí te quedas con tu trabajo’ y le respondí ‘pues me quedo con mi trabajo’. Les platiqué a mis papás, mi papá me apoyó”. Su papá le dijo que si su esposo se iba, ahí estarían ellos, pero que no dejara el trabajo, pues de todas maneras él volvería sin que ella tuviera que ceder y así fue, por lo que considera que es acertado que como mujeres tengan decisión.