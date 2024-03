ESCUINAPA._ La falta de agua potable se ha acentuado en la sindicatura de La Concha desde hace casi un mes, el servicio se encuentra de manera irregular indicaron vecinos.

“Ya hace casi un mes que no tenemos agua potable, pero es por partes, son dos bombas las que hay aquí, parece que una no funciona, hay agua en una casa y en dos no, pero quienes no tenemos estamos desesperados”, dijo uno de los vecinos.

Los vecinos hicieron las denuncias a través de llamadas e indicaron que es una situación desesperante la que tienen, pues tienen que comprar agua en pipas o en algunos casos esperar que el problema se resuelva.

“El problema es que no sabemos cuándo tendremos bien el servicio, nadie nos dice bien como está la situación, pero agua no tenemos, en una parte del centro hay en otra no, para las orillas igual, por zonas se tiene y en otras no”, dijo otro de los denunciantes.

El calor aun no es agobiante por lo que el agua rinde un poco más, pero los servicios como el sanitario requieren el líquido para mantener la higiene en casa, manifestaron.

La gerente de Jumapae, Jazmín Ramos García, informó que el problema que se tiene en la sindicatura de La Concha es que la bomba principal, así como el tablero se quemó.

“Ya estamos haciendo la gestión en Ayuntamiento, el costo es de alrededor de 200 mil pesos los que se requieren para resolver el problema”, dijo la gerente.

Lo que se tiene que hacer es encargar la bomba que es de 15 caballos de fuerza y todos los implementos del pozo, pues el problema que se tuvo quemó todo el sistema.