Los manifestantes ingresaron entre los pasillos de asistentes y frente al presidium, con cartulinas en las que se podía leer: “Juicio político a Claudia Valdez”, “No se roben el presupuesto”, “El Rosario no cumple la ley”, “viudas sin pensión”, “Justicia”.

“En gobiernos pasados si tú hacías algo sabías quién te mataba y quién te lo mandaba. Nosotros afortunadamente sabemos que hasta el ex presidente se puede en redes sociales manifestarse... Aquí es político muchas cosas, pero sabes una cosa aquí lo importante es que la ciudadanía es algo que compartimos con nuestro gobernador porque no somos un gobierno represor”, aseveró.

“Es la primera vez que siento miedo al salir de un municipio... Porque fueron muy, muy agresivos, como no estaban uniformados los que estaban agresivos, de hecho los policías uniformados nadie intervino, eran gentes que no traían uniformes”, aseveró.

Así también indicó que en este jaloneo se les robó el receptor que vincula a la bocina para evitar expusieron su reclamo.

Rojas Carrizosa, sostuvo que no se les puede reprochar que se incitó a la violencia ya que la indicación del grupo es no levantar las manos y no regresar ningún golpe.

“Nos empujaban, a mi me empujaron un montón, nos pegaban codazos, horrible, horrible, nunca nos habían agredido tan feo... Fuimos nosotros los agredidos, puso a la gente como si fuera competencia de gritos”, argumentó.

Motivo por el cual llamó a los diferentes niveles de Gobierno a poner los ojos en el municipio, al referir que manifestarse provoca miedo.

“Si cualquier cosa me sucede, tendría que ser responsable la presidenta de Rosario, porque en ningún municipios habíamos sido tan agredidos; hace meses también nos sucedió en Escuinapa, ningún otro municipio nos había tratado mal como El Rosario”, indicó.

Sobre el reclamo, indicó: “La presidenta no ha querido asistir a las juntas de trabajo, no quiere tocar el tema... Lo que detonó la manifestación fue que los aguinaldo a los policías les quitaron de 6 mil a 7 mil pesos por ISR. Los aguinaldo no pueden tener impuestos o una cantidad lógica”.

Expuso que esto es parte de la lucha por la homologación de salario a policías, y presuntos atropellos de los elementos activos como el que se desvió el presupuesto de Fortamun que se debe destinar a Seguridad Pública impidiendo la corrección de sueldos.

La abogada, dio a conocer que los policías ganan muy por debajo de lo que ganan otros municipios, sobre todo Mochis y Culiacán.

Descartó rotundamente que esta acción tenga tintes políticos, pues los asiste el hecho de que el movimiento surgió hace dos años, y que todo esto repercute en el afán de la primer edil por reelegirse.