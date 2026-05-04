$!Isabella I es coronada Reina de los Juegos Florales de la Feria de la Primavera en Rosario

ROSARIO._ La Feria de la Primavera 2026 coronó a Isabella I, como reina de los 36 Juegos Florales, al tiempo que reconoció a Aneris Cárdenas como poeta laureada.
El salón principal de las máximas fiestas de los rosarenses se envolvieron de nueva cuenta del encanto de las artes y cultura para entregar los atributos reales a la nueva soberana.
En primer lugar Danna Camila I, Reina de los Juegos Florales 2025 ingresó al escenario para despedirse de su pueblo.
En medio de los aplausos de los presentes Isabella I, ingresó para recibir cetro y corona como reina de las artes y la cultura de manos de la Alcaldesa Claudia Valdez, y la poeta laureada Aneris Cárdenas.
De manos de la soberana, Aneris Cárdenas recibió el reconocimiento y flor en baño de oro, tras resultar ganadora del certamen de poesía “Gilberto Owen”, con la pieza poética titulada “¡Rosarense soy a mucho orgullo!”.
“En este poema plasmo lo que Rosario es para mí, traté de mencionar lugares y características únicas de nuestro municipio, parte de su historia y lo que nos hace diferentes al resto, la unión cuando se trata de ayudar a nuestros coterráneos, nuestra devoción y fe a la virgen del rosario, y claro que mi orgullo por haber nacido y crecido en este pueblo”, dijo la autora.
Así mismo se rindió homenaje a la señora Sarina Barrón Ibarra, como reina de oro de los Juegos Florales de la Feria de la Primavera.