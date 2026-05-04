$!Isabella I es coronada Reina de los Juegos Florales de la Feria de la Primavera en Rosario

ROSARIO._ La Feria de la Primavera 2026 coronó a Isabella I, como reina de los 36 Juegos Florales, al tiempo que reconoció a Aneris Cárdenas como poeta laureada.

El salón principal de las máximas fiestas de los rosarenses se envolvieron de nueva cuenta del encanto de las artes y cultura para entregar los atributos reales a la nueva soberana.

En primer lugar Danna Camila I, Reina de los Juegos Florales 2025 ingresó al escenario para despedirse de su pueblo.