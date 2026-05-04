El Sur
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Celebración

Isabella I es coronada Reina de los Juegos Florales de la Feria de la Primavera en Rosario

Durante este 2026, la fiesta de la cultura y las artes cumple 36 años de estarse celebrando
Hugo Gómez |
04/05/2026 15:18
04/05/2026 15:18

ROSARIO._ La Feria de la Primavera 2026 coronó a Isabella I, como reina de los 36 Juegos Florales, al tiempo que reconoció a Aneris Cárdenas como poeta laureada.

El salón principal de las máximas fiestas de los rosarenses se envolvieron de nueva cuenta del encanto de las artes y cultura para entregar los atributos reales a la nueva soberana.

En primer lugar Danna Camila I, Reina de los Juegos Florales 2025 ingresó al escenario para despedirse de su pueblo.

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En medio de los aplausos de los presentes Isabella I, ingresó para recibir cetro y corona como reina de las artes y la cultura de manos de la Alcaldesa Claudia Valdez, y la poeta laureada Aneris Cárdenas.

De manos de la soberana, Aneris Cárdenas recibió el reconocimiento y flor en baño de oro, tras resultar ganadora del certamen de poesía “Gilberto Owen”, con la pieza poética titulada “¡Rosarense soy a mucho orgullo!”.

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“En este poema plasmo lo que Rosario es para mí, traté de mencionar lugares y características únicas de nuestro municipio, parte de su historia y lo que nos hace diferentes al resto, la unión cuando se trata de ayudar a nuestros coterráneos, nuestra devoción y fe a la virgen del rosario, y claro que mi orgullo por haber nacido y crecido en este pueblo”, dijo la autora.

Así mismo se rindió homenaje a la señora Sarina Barrón Ibarra, como reina de oro de los Juegos Florales de la Feria de la Primavera.

#Feria de la Primavera
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