Isidro, cuarto minero, cumple 19 días de permanecer atrapado en mina Santa Fe, en Rosario

ROSARIO._ Se cumplen 19 días, alrededor de 456 horas, lo que ha permanecido atrapado el cuarto minero, Isidro Beltrán, al interior de mina Santa Fe, en la zona de la comunidad de Chele, en el municipio de Rosario.

En el proceso de rescate, se ha logrado la localización de tres de sus compañeros, uno de ellos sin vida.

Isidro, de acuerdo a la gerencia de la mina, se desempeñaba como supervisor de Mina hasta el momento del accidente que lo mantiene atrapado al interior de la mina.

Cada hora y minuto son cruciales para la supervivencia del trabajador quien se dio a conocer es de Zimapán, Hidalgo.

El accidente ha conmocionado al sector minero y al País, tras difundirse la desaparición de cuatro mineros al registrarse el 25 de marzo el derrame de la presa de jales en la mina en mención.

La intervención de las autoridades se dio 24 horas después, luego de que familiares de trabajadores lo dieran a conocer a Noroeste.

Al confirmarse el hecho autoridades de los tres niveles de Gobierno junto a la empresa establecieron el Puesto de Comando, encabezado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; Sedena, Secretaría de Marina, trabajadores de la mina formando una fuerza de trabajo de 350 personas.

Al complicarse las labores con el paso de los días se sumó Comisión Federal de Electricidad, rescatistas técnicos de diferentes minas, la Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano, además de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

Durante los primeros cinco días las labores de rescate rindieron los resultados con la primera extracción con vida del minero identificado como José Alejandro Cástulo Colín, vecino de Michoacán.

Los rescatistas quienes han mantenido las acciones constantemente, se encontraron con un obstáculo más, aparte del jal, una galería inundada que mostraba un panorama adverso.

No obstante en una burbuja de aire el segundo respiro llegó el 7 de abril, cuando se localizó con vida a un segundo minero, identificado como Francisco Zapata, del vecino estado de Durango; no obstante su rescate se extendió al día siguiente al tener que esperar a que se bajaran los niveles de agua.

Un golpe ánimo para todos fue al reportarse el hallazgo de un tercer minero, el día 8 de abril, quien de acuerdo a las autoridades al estar en avanzado estado de descomposición se tendría que identificar mediante una prueba de ADN, por lo que cuatro días después se indicó que se trataba de Abraham Aguilera, de Guanajuato.

Hasta el momento las acciones permanecen, e incluso se indicó se redoblan esfuerzos con maquinaria especializada en mina para encontrar al último minero que permanece en calidad de desaparecido.

Hasta el momento autoridades y el representante de la mina han expuesto que se mantienen la esperanza de encontrarlo con bien al detectar “zonas de vida” o burbujas de aire que podrían permitir sobrevivir a la espera de su localización.

Así mismo se ha destacado el incansable esfuerzo de sus compañeros, rescatistas y voluntarios, quienes anteponen su cansancio o incluso lesiones.