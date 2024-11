Jaime agradece a Arely que lo salvara de ser estafado por la ‘roba viejitos’

“En la mañana fui, había como unas cuatro personas y yo fui el último; entonces cuando ya me pidió, ella según estaba haciendo el favor de sacarle dinero a los demás señores; entonces yo le ofrecí mi tarjeta a ella para que me sacara, le dí mi nip y me dijo que ese nip que no estaba que no servía vaya”, narró.

Detalló que fue al recoger resignado su tarjeta, fue cuando la encaró la otra joven quien le pidió entregar la tarjeta de Jaime y exponer la farsa al funcionar correctamente con el nip.