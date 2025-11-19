$!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas

ESCUINAPA._ El desfile infantil por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana destacó por porristas, así como reconocimientos al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina.
El desfile encabezado por la Presidenta del DIF Guadalupe Stone Aguilar, así como funcionarios públicos y regidores, contó con una amplia participación de instituciones educativas de nivel inicial y preescolar.
Casi todos los contingentes llevaban menores con algún distintivo de las Fuerzas Armadas.
El Jardín de Niños Antonio Aguirre llevaba vestidos a los niños como pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, paracaidistas, entre otros, además de un contingente con “enfermeras” de la Secretaría de Marina.
Los porristas también integraron parte de cada institución, sin olvidar a niños representando a los caudillos de la Revolución.
El desfile duró alrededor de 2 horas pese a que fue un recorrido por las principales calles de la ciudad.