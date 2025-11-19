El Sur
|
Tradición

Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas

Los planteles de preescolar participaron con contingentes alusivos a esta festividad
Carolina Tiznado |
19/11/2025 14:06
19/11/2025 14:06

ESCUINAPA._ El desfile infantil por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana destacó por porristas, así como reconocimientos al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina.

El desfile encabezado por la Presidenta del DIF Guadalupe Stone Aguilar, así como funcionarios públicos y regidores, contó con una amplia participación de instituciones educativas de nivel inicial y preescolar.

  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas
  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas
  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas

Casi todos los contingentes llevaban menores con algún distintivo de las Fuerzas Armadas.

El Jardín de Niños Antonio Aguirre llevaba vestidos a los niños como pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, paracaidistas, entre otros, además de un contingente con “enfermeras” de la Secretaría de Marina.

  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas
  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas
  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas

Los porristas también integraron parte de cada institución, sin olvidar a niños representando a los caudillos de la Revolución.

El desfile duró alrededor de 2 horas pese a que fue un recorrido por las principales calles de la ciudad.

  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas
  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas
  • $!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas
#Desfile
#Escuinapa
#Revolución Mexicana
#Preescolar
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube