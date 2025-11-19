$!Jardines de Niños de Escuinapa honran a la Revolución Mexicana y a las Fuerzas Armadas

ESCUINAPA._ El desfile infantil por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana destacó por porristas, así como reconocimientos al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina.

El desfile encabezado por la Presidenta del DIF Guadalupe Stone Aguilar, así como funcionarios públicos y regidores, contó con una amplia participación de instituciones educativas de nivel inicial y preescolar.