$!Jazmín, desde hace 21 años, mantiene viva la devoción en San Judas en capilla antes de llegar a Cacalotán

EL ROSARIO._ Como desde hace 21 años, Jazmín Zataráin González, atiende la capilla en honor a San Judas ubicada en la brecha que conduce a las comunidades de Cacalotán y Chele.
El día previo, acude junto a familiares a limpiar la pequeña capilla que surgió como un acto de agradecimiento por favores recibidos del santo de los casos imposibles para ella y sus seres amados.
“Para mí, es algo bonito, y cada año le pido otra cosa y con más ganas y con más fe lo hago”, resaltó.
Comentó que en especial le pide que cuide de sus hijos, su familia y de ella, en todos los aspectos de su vida, pero sobre todo para contar con las fuerzas de seguir acudiendo a atender la capilla en su honor.
Devoción que imprime al barrer, remover una gran cantidad de vasos de veladoras, y lavar cuidadosamente las imágenes que alberga la pequeña capilla.
Tal es la relevancia, que pasó de una asistencia de 80 personas hasta en la actualidad poco más de 300 en el momento de la misa que se venía celebrando, además de todos lo que a lo largo del día peregrinan.
“Diferentes personas (vienen), que ellos prometen, vienen y hacen su manda ya sea como traer una veladora, una flor, un arreglo, traerle la banda los chirrines lo que ellos hayan prometido en el transcurso del día”, dijo.
Refirió que tal es la afluencia de devotos que acuden no sólo de la sindicatura de Cacalotán, sino también de las comunidades vecinas e incluso de diferentes puntos del municipio.
Jazmín acepta que no siempre ha sido fácil, pues recordó que en los primeros años sufrieron el robo de la imagen, o incluso de lámparas u objetos ya que no se cuenta con energía eléctrica, pero ni esas acciones han logrado apagar su devoción.
Concluyó que su principal anhelo es que mantenga siempre viva la tradición de acudir a venerar a San Judas en este día.