Jesús Bibriesca ocupará la Coordinación de Protección Civil, en Escuinapa

ESCUINAPA._ La tarde de este lunes fue relevada Evelia Guadalupe López Hernández como coordinadora de Protección Civil, el área será ocupada por Jesús Bibriesca.
Así lo dio a conocer el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García.
“Estamos haciendo un cambio en Protección Civil, sale Evelia López y entra un elemento de Protección Civil, Jesús Bibriesca”, dijo el jefe policiaco.
Informó que el elemento sabe el trabajo que se realiza en la coordinación, que estaba asignado a otras áreas pero estará hoy al frente de la corporación de auxilio.
El funcionario dijo que se han realizado cambios que considera que serán buenos para la atención a los ciudadanos.
Este cambio se suma a los que ha hecho en Tránsito Municipal que hoy está a cargo la subdirección de Antonio Zazueta Páez, de la subdirección operativa que está a cargo de Humberto García Zambrano y otros cambios en el área administrativa.
López Hernández estaba a cargo de Protección Civil desde que inició la administración pública del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.