$!Jesús Fernando, alumno de prepa UAS Rosario, es distinguido con medalla al mérito académico 2026

EL ROSARIO._ Tras su destacada participación en la edición 35 de la Olimpiada Nacional de Química, donde obtuvo la medalla de plata, Jesús Fernando Aguiar Álvarez, alumno de la Preparatoria “Comandante Víctor Manuel Tirado López”, recibió medalla y reconocimiento al mérito académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La casa rosalina premió la inteligencia, dedicación y talento de 156 estudiantes de nivel medio superior de las cuatro unidades regionales, destacando el talento rosarense entre los galardonados.
“Para mí fue un honor haber recibido este mérito, ya que es el resultado de todo el esfuerzo realizado durante estos últimos meses, tanto de mi parte como de mis padres y maestros. Lo sentí como una meta por la que luché para conseguirla”, dijo Jesús Fernando.
La olimpiada en la que participó el joven estudiante tuvo lugar del 10 al 14 de abril en Hermosillo, Sonora.
Tras obtener la medalla de plata en la competencia, Jesús Fernando, quien también logró ingresar a los preseleccionados nacionales que competirán por un lugar en la 58 Olimpiada Internacional que tendrá lugar en Uzbekistán, recibió un reconocimiento en el plantel y ahora es distinguido a nivel estatal.
El evento protocolario de la UAS fue encabezado por el vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha, quien expresó que la formación integral de los estudiantes representa la más alta prioridad para la institución.
Por ello, dijo, la universidad pone especial atención al desarrollo de sus capacidades.