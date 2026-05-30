$!Jesús Fernando, alumno de prepa UAS Rosario, es distinguido con medalla al mérito académico 2026

EL ROSARIO._ Tras su destacada participación en la edición 35 de la Olimpiada Nacional de Química, donde obtuvo la medalla de plata, Jesús Fernando Aguiar Álvarez, alumno de la Preparatoria “Comandante Víctor Manuel Tirado López”, recibió medalla y reconocimiento al mérito académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La casa rosalina premió la inteligencia, dedicación y talento de 156 estudiantes de nivel medio superior de las cuatro unidades regionales, destacando el talento rosarense entre los galardonados.

“Para mí fue un honor haber recibido este mérito, ya que es el resultado de todo el esfuerzo realizado durante estos últimos meses, tanto de mi parte como de mis padres y maestros. Lo sentí como una meta por la que luché para conseguirla”, dijo Jesús Fernando.