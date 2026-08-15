$!Jesús Francisco acude al santuario de la Virgen del Rosario para agradecer favores, la vida de su hijo y la salud de su sobrina

Jesús Francisco relató que conoció está devoción al acudir al municipio con motivo de trabajos, tiempo en el cual se llegó el momento del nacimiento de su primer hijo donde fue notificados que el parto estaba teniendo complicaciones.

Así lo expuso al arribar al templo mariano tras un viaje de poco más de 11 horas, procedentes de su ciudad natal Hermosillo, en el vecino estado de Sonora, para agradecer que todo salió bien en la cirugía en favor de su sobrina, en compañía de sus seres amados en quienes ha sembrando la devoción en la madre de Dios.

EL ROSARIO._ Tal como ocurrió hace 24 años donde acudió con su hijo para agradecer que todo salió bien en su alumbramiento, Jesús Francisco Robles Carreón, regresó de nueva cuenta al Santuario de Nuestra Señora del Rosario pero ahora para cumplir una nueva manda el favor de la salud de su sobrina.

“En la primera ocasión fue porque mi señora no podía tener a mi hijo el mayor, yo estaba trabajando aquí en una parte y me dijo una de las señoras a donde comíamos, me dijo “pídele a la virgen para que nazca el niño”, y sí como a las cuatro o cinco horas nació el niño mío”, expresó conmovido.

Situación por la cual, acudió con su hijo Damian Francisco Robles, en brazos junto a su esposa Martha Cecilia Paz Salcido para recoger la palabra empeñada, ante el favor recibido de la salud de ambos.

Recordando aquella ocasión, hace dos meses que recibió el diagnóstico su sobrina Gloria Edith Gazca Robles de un posible cáncer en el cólon, volvió a elevar la plegaria con la misma confianza.

“Le pedí a la virgencita que le ayudará, que si la ayudaba en la operación se la iba a traer y está fue la ocasión, se la traje, salió bien”, expuso.

Al respecto Gloria Edith, expuso que durante su proceso de salud, tuvo que ingresar de emergencia a cirugía ante una serie de complicaciones.

“Ya cuando salí, que gracias a Dios todo salió bien, ya me dijo que me preparara que en cuanto me alivianara teníamos que venir para acá; nosotros tenemos un negocio, un local de fiestas y tuvimos que dejar todo, ahora ya que estoy más estable de la cirugía”, precisó.

Al momento de acudir para agradecer expusieron que ofrendaron veladoras las cuales se acompañaron de su acción de gracias por la salud propia y de la familia, así como las bendiciones materiales que reciben día con día. Por su parte su hijo, Damian Francisco Robles, manifestó que desconocía los hechos de la manda cumplida en su nombre ya que era apenas un bebé, al tomar conocimiento durante la entrevista.

“Pues la verdad es muy lindo, pues ya nos ha apoyado la Virgen de Rosario en dos ocasiones, bueno a la familia, tanto a mí como a mi prima”, manifestantó.

Hecho por el cual, reconocen la devoción que ha buscado transmitirle en la Virgen, primera mente en su advocación de Guadalupe y ahora del Rosario.