Jorge Rosario Bojórquez presenta su Segundo Informe de Gobierno con resultados que generan confianza

Navolato, Sinaloa, 6 de noviembre de 2026. — Con la presentación del Segundo Informe de Gobierno Municipal 2025–2026, el Ayuntamiento de Navolato rindió cuentas a la ciudadanía sobre el trabajo realizado durante el segundo año de la administración. El balance abarcó desde la mejora de los servicios públicos y la atención directa a las comunidades hasta el impulso a las actividades productivas del municipio.

El presidente municipal, Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, señaló que los resultados alcanzados refuerzan el compromiso de escuchar a las familias y atender las necesidades de cada localidad.

“No venimos a conformarnos con lo que hemos logrado. Cada avance nos compromete más. Cada problema que resolvemos nos recuerda que todavía hay mucho por hacer. Cada familia que nos abre las puertas de su casa nos recuerda por qué estamos aquí”, dijo el alcalde.

Bojórquez Berrelleza comentó que las jornadas ciudadanas surgieron del compromiso de recorrer las comunidades y atender directamente los problemas que plantean sus habitantes. “Cuando una persona toca la puerta del gobierno, no está pidiendo un favor, está ejerciendo un derecho”, subrayó.

Al concluir su mensaje, el presidente municipal reconoció a las y los habitantes como la verdadera fuerza de Navolato. “El futuro se construye, y nosotros lo estamos construyendo hoy”, expresó.

Por su parte, el secretario Ismael Bello Esquivel reconoció el trabajo del alcalde en favor de las familias navolatenses. Destacó que la rendición de cuentas permite evaluar lo realizado e identificar los retos que aún requieren atención.

“Hablar de Navolato es hablar de agricultura”, dijo Bello Esquivel al referirse a la importancia del municipio en la producción de alimentos y la generación de empleos. En nombre del Gobierno del Estado, reiteró el compromiso de mantener la coordinación con el Ayuntamiento y compartir responsabilidades para atender las necesidades de la población.

En materia de obra pública, el informe registró 48 obras de impacto social en beneficio de 24 mil 571 habitantes, con una inversión superior a 59 millones de pesos. Los trabajos incluyeron pavimentación, alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado y mejoras en infraestructura urbana y espacios deportivos.

Para mejorar la iluminación de calles y espacios públicos, el Ayuntamiento reparó 9 mil 422 lámparas e instaló 2 mil 181 luminarias LED. Además, recolectó más de 38 mil toneladas de residuos y realizó labores de limpieza, poda y mantenimiento de áreas verdes.

En desarrollo económico, la producción agrícola superó las 525 mil toneladas y alcanzó un valor superior a 4 mil 200 millones de pesos, mientras que la producción pesquera aumentó 41.65 por ciento respecto a la temporada anterior. En turismo, siete eventos realizados en Altata reunieron a más de 150 mil visitantes y generaron una derrama económica superior a 78.8 millones de pesos para el comercio y los servicios del puerto.

En bienestar social, se destinaron más de 62 millones de pesos a 113 obras y acciones mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), en beneficio de 36 mil 380 personas. También se entregaron 470 mil 859 paquetes alimenticios en centros escolares y 10 mil 596 despensas a familias de escasos recursos. Las acciones de prevención y atención a la salud beneficiaron a más de 32 mil 800 personas.

El informe incluyó programas de atención, capacitación y prevención de la violencia dirigidos a mujeres, niñas, niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. En educación, 25 acciones beneficiaron a 16 mil 300 personas. Las actividades culturales y deportivas, por su parte, ofrecieron espacios de participación y convivencia.

En seguridad ciudadana, la incidencia delictiva general pasó de 662 casos en el periodo reportado de 2025 a 545 en el de 2026. El Ayuntamiento también realizó 64 acciones y programas de prevención del delito y promoción de la cultura de paz, que alcanzaron a 14 mil 764 personas.

A la ceremonia asistieron la senadora Paloma Sánchez Ramos, la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles y el diputado Guadalupe Santana Palma León. El alcalde estuvo acompañado por su esposa, la Dra. Mariela Berumen Bernal, presidenta del Sistema DIF Municipal, y por sus hijos. También estuvieron presentes regidoras y regidores del Honorable Cabildo, expresidentes municipales, representantes del PRI y de otros partidos políticos, autoridades militares y navales, representantes de los sectores productivos, empresariales y sociales, personal del Ayuntamiento, medios de comunicación y ciudadanía.

Resultados que generan confianza.

En Navolato ¡El futuro es hoy!