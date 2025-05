$!José Alberto ofrendó su juventud a Dios como sacerdote y médico de almas

“Bendito Dios, siempre fue muy favorable. Nunca hubo ninguna resistencia, ninguna queja ni nada, y siempre me apoyaron”, dijo.

Vocación que, refirió, lo ha llevado actualmente a ser vicario en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.

Recordó que su acercamiento a la fe comenzó al ser monaguillo desde niño en el templo de San Juan Apóstol, en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán, de donde es originario, aunque en ese momento no tenía inquietud por la vida consagrada.

La primera interacción con la vida sacerdotal fue a los 12 años, cuando la encargada de los monaguillos del templo le planteó la invitación a vivir el preseminario, experiencia que ayuda a discernir si se tiene el llamado al orden sacerdotal.

“A mí me invitaban y yo me mostraba renuente porque en ese momento no pensaba ser sacerdote. Decía: ‘yo nada más vengo de monaguillo porque me gusta’. Tenía 12 años. En ese tiempo recuerdo muy bien que quería ser médico, quería ser doctor”, relató.

Tiempo después, a los 15 años, ante la insistencia de su catequista, accedió a vivir la experiencia. Fue en una Hora Santa en el Seminario Diocesano de Mazatlán cuando sintió con claridad el llamado, aunque inicialmente lo tomó como unas vacaciones.