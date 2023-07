ESCUINAPA._ Entre decenas de personas que observaban como un trabajador de Jumapae se encontraba atrapado e inconsciente en una alcantarilla, ‘El Mudo’ no lo pensó y se aventó dentro de esta para rescatar al trabajador. El hombre de nombre José Guadalupe Santos Estrada, había pasado unos minutos después de las 14:00 horas por el malecón, solo observó a la gente, pero no paró. Al llegar a laborar frente al malecón del otro lado del arroyo, siguió observando a ese cúmulo de gente alrededor de la alcantarilla, decidió acudir, su acción salvó una vida. “Regresé, paré la motocicleta, todos gritaban, pero nadie se metía a sacarlo, uno de momento no piensa nada, me amarraron y me metí por él, lo amarré y nos empezaron a sacar con una cuerda”, señala. De acuerdo a vecinos habían transcurrido 40 minutos desde que el trabajador estaba dentro de la alcantarilla, desmayado, otro de los trabajadores había intentado bajar cuando se dio cuenta del hecho, los gases le impidieron seguir, salió, pero se desmayó fuera de la alcantarilla. Había quienes pensaban en meterse, mientras otros llamaban a los cuerpos de auxilio, unos más iban a buscar a Cruz Roja que está ubicado a dos cuadras de distancia, ninguna corporación llegaba. ‘El Mudo’ decidió aventarse apoyado con una cuerda, sin pensarlo, solo con el valor de rescatar al trabajador.

“Sacarlo es lo que pensé, lo amarré de un pie, lo jalaron de arriba, de momento no sentí nada, después sentí que me ahogaba, el olor, olía feo, se lo llevaron los de Protección Civil a uno y la Cruz Roja a otro, yo me senté, tomé agua y sentí que todo pasaba”, relata.