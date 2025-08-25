$!José Juan murió tras caerle una piedra encima mientras trabajaba en mina de Rosario

EL ROSARIO._ Vecino de Durango perdió la vida en el momento del traslado al ser auxiliado luego de que le cayera una piedra en la cabeza cuando trabajaba en una mina de la comunidad de Chele.

El infortunado fue identificado como José Juan “G”, de 47 años, originario de Cuéntame, Durango.

De acuerdo a las autoridades, el hecho se reportó alrededor de las 20:45 horas, del traslado procedente de una mina en la comunidad de Chele, correspondiente a Cacalotán, y posterior deceso.

La ambulancia particular llegó a la unidad del Seguro Social en la cabecera municipal pero el trabajador ya no presentaba signos vitales, por lo que tomaron parte Elementos de la Policía de Investigación.