$!Josefina agradece con vestido a la Virgen de Loreto el que cuide de su familia e hijo cada que navega

EL ROSARIO._ Josefina Pérez Ramírez afirma que el donar el vestido a la Virgen de Loreto con motivo de su solemnidad es un acción de gracias por cuidar a su familia, pero particularmente, el que su hijo regrese con bien cada que zarpa a altamar.
”Agradecerle por mi familia, por mi hijo que navega... (le pido) que lo cuide y que lo regrese con bien a casa siempre”, expuso emocionada.
Relató que desde hace 8 años su hijo, Carlos Gregorio Chávez Pérez, egresado de la Escuela Náutica, se embarcó por primera vez, tiempo desde el cual lo encomendó a la virgen.
Así también, dijo que en las manos de la madre de Dios puso a su hija Maria José, nietos y el resto de su familia.
Para la donación, expuso que tuvo que esperar cinco años para formar parte de la festividad del pueblo que la vio crecer y que le inculcó su mamá la señora Jacinta Ramírez Acosta y su hermano Juan José Pérez Ramírez.
Sobre el vestido, precisó que fue confeccionado por María Alicia Valdez, diseñadora de modas de la cabecera, hecho en color champagne, con aplicaciones de perla y una mantilla española encargada al viejo continente.