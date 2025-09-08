$!Josefina agradece con vestido a la Virgen de Loreto el que cuide de su familia e hijo cada que navega

EL ROSARIO._ Josefina Pérez Ramírez afirma que el donar el vestido a la Virgen de Loreto con motivo de su solemnidad es un acción de gracias por cuidar a su familia, pero particularmente, el que su hijo regrese con bien cada que zarpa a altamar.

”Agradecerle por mi familia, por mi hijo que navega... (le pido) que lo cuide y que lo regrese con bien a casa siempre”, expuso emocionada.