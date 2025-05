$!Josué sigue luchando por su vida, ahora en el Hospital Pediátrico en Culiacán

Desde ese día ellos además de estar a su cuidado también empezaron el toque de puertas, pues dinero es lo que falta, indica.

Como chofer de un camión que trabaja en el sector agrícola no ha sido un buen año, los chiles no tuvieron precio y el trabajo no se dio como esperaban, eso los mantiene con desesperación.

Pero dentro de ese desespero por el dinero, la fe es lo que no ha faltado, los ruegos a Dios por tener de vuelta en casa a su niño, el pequeño de casa.

El miércoles fue trasladado a Mazatlán y este viernes a Culiacán, el jueves no fue posible debido a un accidente que tenía cerrado el acceso carretero de Mazatlán a Culiacán.

Para el traslado les dieron opción de hacerlo en una ambulancia especializada pero el costo de 20 mil pesos no lo podían pagar, por ello fue con el Alcalde Victor Manuel Díaz Simental y se hizo la gestión para que Josué fuera trasladado.

Con el niño se fueron sus tías, él tuvo que regresar a seguir tocando puertas, a seguir buscando dinero, no es fácil estar lejos de él, indica, pero es necesario.

Don Eleazar no quiere pensar en que las noticias que recibe no serán buenas, confía en ese niño para el que ha sido padre junto con su esposa, confía en que no se rendirá como ellos no lo hacen.

El destino ahora lo coloca en Culiacán, en el Hospital Pediátrico, todos los esfuerzos se están haciendo y a Josué solo le pueden pedir que no se rinda.

Si usted querido lector, quiere apoyar a Josué en esta lucha por su vida puede depositar a la tarjeta Banamex 5204165932730397 a nombre de Eleazar Juárez Malo.