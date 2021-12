Joven mujer grita en intento de robo y el asaltante huye en el centro de Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un grito de auxilio y la respuesta de vecinos ante el llamado, pudo evitar que se perpetrara un asalto en calles del centro de la ciudad; el asaltante estaba armado.

Cámaras de seguridad en la calle Reforma lograron captar el momento en que una mujer forcejea con un hombre y al gritar, este corre al parecer asustado.

“Venía caminando, cargada con mi comida y agua, de repente siento que me tocan y veo que me están apuntando con una pistola, me dice ‘no grites, dame tu bolsa’, me hice para atrás mientras me seguía jaloneando”, relata a Noroeste la victima del hecho.