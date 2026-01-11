Joven resulta herida tras accidente sobre la carretera México 15, en Rosario

EL ROSARIO._ Una joven herida y miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo de una accidente sobre la carretera México 15 al norte del municipio de Rosario.

La joven herida fue identificada como Angela “M”, de 21 años de edad.

De acuerdo a Seguridad Pública el hecho se registró en la madrugada de este domingo a alrededor de las 03:00 horas, sobre la carretera México 15 a la altura del kilómetro 244, en los límites de Rosario y Concordia.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, y Protección Civil para atender un reporte y brindar el auxilio.

La unidad en la que viajaba la joven se informó que fue un auto marca KIA RIO año 2020, color blanco, con placas de circulación VSX-009-B, de Sinaloa.

Debido a las lesiones la conductora fue trasladada al Hospital Integral IMSS-Bienestar, mientras que elementos de la Guardia Nacional división de caminos le dio el debido trámite.