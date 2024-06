“No sé si no haya conciencia sobre la vida, pero los muchachos viven exponiéndose en motocicleta, no conducen de manera adecuada o lo hacen a exceso de velocidad y entonces al rato nos estamos lamentando”, dijo un denunciante.

La denuncia llegó acompañada de un video donde se observa a un motociclista transitar arriba del vehículo mientras hace acrobacias, esto se desarrolla en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán.

“Es que lo que debe haber es mano dura, ya no está uno para consentir a nadie y si los muchachos no se hacen responsables, que hagan responsables a sus papás, si no vamos a seguir llorando en el pueblo”, dijo Enrique Muñoz de la Colonia Morelos.

En las comunidades, en las motocicletas transitan hasta niños y lo hacen a exceso de velocidad, un hecho que no solo pone en riesgo a otra gente, sino que es una falta a las leyes de Tránsito, pues solo mayores de edad o aprendiz con licencia pueden conducir vehículos.

En la cabecera municipal la escena es repetitiva en la zona escolar, algunos estudiantes sortean a las autoridades cuando van a hacer operativo, aumentando la velocidad, otros más paran ante el llamado de atención.

“No es mentira, pero aquí por el CBTIS lo que hacen los muchachos es pasar haciendo ‘caballitos’ en la motocicleta, con el riesgo de que se caigan y se quebren la cabeza, vivimos con el ‘Jesús en la boca’ de un accidente”, dijo Herlinda Gómez, quien vive en la zona.

A las instituciones escolares los estudiantes van en pareja, pero a veces hasta cinco personas arriba de la motocicleta, señalaron, aunque al parecer no hay reglamentos de Tránsito para aplicarse pues solo se les observa a veces y no se les quita a los infractores el vehículo, señalaron.