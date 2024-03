EL ROSARIO._ Juan Alfonso Mejía, candidato a diputado Federal por el distrito 01, por la colación Fuerza y Corazón por México, expresó “ya no sé si me invitaron o me colé”, al tomar el micrófono durante el tradicional desayuno de Rosario.

Al enmarcar el desayuno una ponencia de Conselva, con motivo del estiaje y el cuidado del agua, Mejía, dijo que levantaría las manos para propiciar políticas públicas en este sentido.

“Yo quiero escuelas que combatan la ignorancia y hospitales que curen el dolor, pero también hace falta agua”, dijo como parte de sus propuestas.