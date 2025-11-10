$!Juan de Dios crea artesanías que capturan la belleza de Rosario

EL ROSARIO._ Para Juan de Dios Hernández Toledo, su primer encuentro con el arte fue el dibujo y la pintura, pero en el pirograbado encontró la pasión para capturar en bule o triplay la belleza de Rosario para convertirlo en artesanía que identifique al hoy Pueblo Mágico. Así lo expuso al instalarse por primera vez en la plazuela frente al Santuario de Nuestra Señora del Rosario para ofrecer sus creaciones a la par de otros souvenirs, ya que anteriormente los diera a conocer tan sólo en sus redes sociales. “Siempre he visto que le hacen falta muchas cosas a Rosario como en el ámbito artesanal y a mi ya me gustaba lo que era el pirograbado y el bule yo lo tomo como algo artesanal e hice arte en lo que es la materia prima del bule”, expuso.





Narró que su encuentro con este estilo de grabado fue hace 15 años por medio de una capacitación la cual ha desarrollado a la par que la ha ido perfeccionando. “Inicie primero lo que viene siendo el dibujo y la pintura, esta técnica cuando la vi fue algo que me gustó y me quedé en ello y decidí desarrollarla un poquito más”, comentó. Recordó que fue en la infancia donde tuvo el primer contacto con el arte a través del dibujo primero en su escuela para posteriormente explorarlo más de lleno en la Casa de la Cultura Gilberto Owen. Al sostener que la pintura siempre será el principio del arte, fue que decidió combinarla con el pirograbado para elevar el nivel de sus obras. Sobre el trabajo, manifestó, que dependiendo del tamaño del bule es el tiempo que le lleva, por lo que ejemplifica que un bule de gran tamaño requiere 48 horas de trabajo, pues conlleva curar el bule, trazado, grabado y sellado. “Ahorita lo que graba son cosas emblemáticas de aquí de El Rosario, lo que viene siendo los templos, las ruinas, la iglesia, la representación de la minería, monumentos como el panteón español”, explicó.





