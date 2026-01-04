$!Juan Francisco continúa con la dinastía familiar al interior del mercado Miguel Hidalgo, en El Rosario

EL ROSARIO._ Aunque de profesión es contador, Juan Francisco Benítez Álvarez decidió seguir el legado de su abuelo en la carnicería al interior del mercado municipal “Miguel Hidalgo.

“Soy contador pero decidí quedarme aquí en la carnicería para que no se acabara”, explicó el comerciante.

Apuntó que tenía 12 años cuando empezó en el oficio, ya que le preocupaba que su abuelo tenía dificultades en la vista para despachar, y ninguno de sus tíos quiso ser parte del negocio.

La historia de Juan Francisco es como la de muchos locatarios que pasan sus negocios de generación en generación, en su caso fue al seguir los pasos de su abuelo Ramón Benítez Palomares.

“Como más de 20 años (trabajando). Inicié porque estaba mi abuelito aquí y yo vine a ayudarle para que siguiera la dinastía Benítez”, precisó.

Recordó que a su vez su abuelo recibió el local de un compadre, en el corazón del mercado municipal.

Expuso que con más de dos décadas en el comercio local, le tocó vivir la gloria y posterior caída del mercado.