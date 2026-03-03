$!Juan tiene 25 años produciendo papaya en Rosario

EL ROSARIO._ En 25 años alternando los cultivos tradicionales de hortaliza con la producción de papaya en la zona de Laguna de Beltranes, Juan Beltrán Ramírez afirma que al experimentar con este cultivo se tienen temporadas buenas y malas por lo que ha sido su tendón de Aquiles y su devoción. “Pues no sé, fue una vocación que me gustó el proyecto de la papaya; es una cosa rara porque voy a Rosario, (me gritan) ‘Juan, ¿y los papayos?’, los de Agua Verde, Chametla, ‘No tengo ahorita’, ‘¿y por qué?’, ‘no, pues estoy alternado, tengo la tierra cansada”, expuso.

Licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico, refirió que su padre Florentino Beltrán Mora siempre pugnó por que sus nueve hijos fueran profesionistas, por lo que él fue uno de los seis hijos que tomó la oportunidad. Tras migrar a la Ciudad de México en los años 70 y desarrollar 20 años su carrera en diferentes puntos de la República Mexicana y dependencias de Gobierno, siempre de contrato, entre las que citó la Secretaría de Pesca, Reforma Agraria, al morir su progenitor sintió el llamado de la tierra. “Me dice mi amá, mi apá murió cuando estaba en Chihuahua, me dice, ‘hijo ya no busques trabajo, quédate aquí’ y aquí me quedé en el 85”, explicó. Al llegar a su tierra, retomó los cultivos que realizaba su padre, produciendo maíz y frijol, debido a la proximidad con el Río Baluarte, por lo que decidió probar suerte y como proyecto la producción de papaya, primero en sociedad y posteriormente en solitario.

“A la fecha que estamos ahora y lo del año viejo que ya se fue, el ciclo anterior, aquí estamos alterno, pero yo ejerciendo esto tengo como unos 25 años en el ramo de la papaya intercalado porque también siembro chiles y tomates”, indicó. Relató que en sus inicios fueron con semillas criollas, porque en la actualidad existen alrededor de 20 variedades, entre las que mencionó mulato, belanova, cubano morado, maradol mulato, maradol cubano, pasión red. El agricultor comentó que alterna con picosos o tomate cuando deja descansar por dos años las tierras, aunque refirió que lleva tres años con la papaya, pues proyecta completar una seguidilla de 6 años.

Don Juan asegura que le gustó la producción de papaya por la devoción de estar todo el año ocupado y que es un cultivo noble que te espera en caso de malas rachas, ya que la hortaliza un temporal lleva siete meses y representa gastos inmediatos. “Los mismos papayos me dan para recuperarme, o sea que en los años buenos me abonan los malos, yo tengo esa devoción; ya pasó este temporal, no hubo ciclón aquí están mis papayeras intocables, sanita”. Sobre su ciclo, dio a conocer que prepara la semilla en mayo para plantarlo en julio para tomar el impulso del temporal con las primeras lluvias, con una vida útil la planta de 7 a 9 meses con producción comercial. En la actualidad, informó que cultiva 3 hectáreas, y por hectárea siembra alrededor de mil 650 plantas, para darles mayor ventilación, aunque podrían caber 2 mil plantas; y cada planta produce entre 80 a 100 kilos de fruta.