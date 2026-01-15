Jubilaciones y ascensos, detenidas por falta de sesión de Comisión de Honor y Justicia en Escuinapa

ESCUINAPA._ Jubilaciones, pensiones y ascensos laborales en grados están frenados ante la falta de sesión de la Comisión de Honor y Justicia, manifestó el regidor Eleazar Pacheco Polanco.

El edil del Partido Acción Nacional advirtió que es un año en que la Comisión de Honor y Justicia no ha tenido una sola sesión.

Indicó que además no se ha tenido una instalación adecuada de esta debido a que está conformada por ex funcionarios públicos que dejaron su cargo hace meses.

“No ha sido convocada la Comisión de Honor y Justicia desde que hicimos el llamado, ya en tres ocasiones se ha pedido que se convoque a la sesión para deliberar las solicitudes de ascensos de Tránsito o de Policía Municipal, también hay jubilaciones que no se han deliberado”, explicó Pacheco Polanco.

El regidor manifestó que hay demasiados asuntos que no se están trabajando y de nuevo se pide que se instale la CHJ, pues hay elementos que tienen meses esperando que se tomen decisiones adecuadas para sus asuntos.

“Están esperando que se les informe si les dan el grado o no, si se les da la pensión o no, es un tema que preocupa porque se les siguen descontando los impuestos a los oficiales y lacera el bolsillo de los elementos”, dijo.

Pacheco Polanco comentó que este viernes tendrán mesa de trabajo con Tesorero, con el encargado jurídico para saber que partida presupuestal se tiene para poder jubilar o pensionar por parte del Ayuntamiento y si se puede con recursos del Fortamun.