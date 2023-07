ESCUINAPA. _La Gerente de Jumapae reconoció que el sistema de agua potable carece de cloración tal como lo ha señalado la Comisión de Riesgos Sanitarios de Sinaloa.

“Hemos estado teniendo problemas con el tema de la cloración, ya que el proveedor no tiene insumos para surtirnos; es un caso grave para nosotros como autoridades por la salud de la población”, reconoció Jazmín Ramos García.

El tema es algo que ha estado trabajando debido a que el proveedor de la empresa denominada Clean, la cual es propiedad del mismo contratista del acueducto Baluarte-Teacapán, es el encargado de suministrar y depositar el cloro.

Sin embargo, pese a pagos hechos por Ceapas a través de un convenio con Ayuntamiento para el descuento de participaciones por más de 160 mil pesos, al parecer no ha cumplido con esta labor, por lo menos así lo refieren los reportes semanales de la Coepriss que señalan nula cloración del agua, indicó.

Desde hace un mes, precisó, el 12 de junio fue el primer reporte que le llegó de la Coepriss sobre el tema, desconoce si meses anteriores también se tenía el problema.

“He hablado el tema con la Presidenta (Blanca Estela García Sánchez) ya hemos acordado cambiar de proveedor y que sean mis trabajadores de Jumapae que se hagan cargo de la aplicación, porque se está pagando al proveedor por las dos cosas”, dijo.

No se tienen oficios ni documentación de meses posteriores sobre si se clora o no, pero los pagos Ceapas los ha hecho de marzo, abril y mayo, por su parte ha tomado evidencias sobre los cloradores, en el almacén donde no se ha encontrado nada que demuestre la existencia del producto o que se haya llevado, señaló.

El caso, indicó, lo pasará al Órgano Interno de Control para que se hagan las denuncias correspondientes, en tanto tendrá una última reunión con el proveedor o representante de la empresa Clean, Adolfo Vidal Medina, quien señala también tener evidencias de haber llevado cloro, pero los documentos de las autoridades sanitarias demuestran lo contrario.

“Comenta que trae evidencia, ya tomé las mías (evidencias), comprobé que no se clora, acudí al acueducto, al almacén, no hay registro de nada”, dijo.

El tema no puede esperar, reconoció, por lo que ha urgido ya al Ayuntamiento entregar el convenio establecido después de la Sesión de Cabildo donde se aprobó el pago de Ceapas de manera directa por descuento de las participaciones, para cambiar de proveedor.