Jumapae no puede pagar todo lo que adeuda a CFE, admite gerente

ESCUINAPA._ El corte de energía a los acueductos que abastecen de agua potable es indefinido, pues la Comisión Federal de Electricidad quiere el pago total de la deuda y la Jumapae solo puede abonar, manifestó la gerente Fabiola Rodríguez Lizárraga.

“Tuvimos ya una reunión con el superintendente de CFE, pero no logramos nada, quieren el pago total y no podemos darlo, no quieren conectar si no pagamos”, sostuvo.

El fin de semana depositaron 330 mil pesos como abono al millón 250 mil pesos que adeudan, sacrificando con ello el pago de quincena los trabajadores activos y las dos quincenas pendientes a jubilados y pensionados, informó la gerente.

“Estamos juntando otro recurso, todo lo que hemos captado se ha ido a los abonos a CFE, hoy lunes todo el personal fue casa a casa a hacer los cobros, a plantar ‘cara’ a la gente, pero tenemos que hacerlo, solos no podemos juntar el dinero”, dijo.

Son alrededor de 800 mil pesos los que se adeudan de momento a CFE, y el argumento de la dependencia de energía para no acceder a reconectar es que a inicios de la administración, que pagaron 13 millones de pesos con apoyo del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento, el compromiso era no deja de pagar.

Y no han podido cumplir con eso, debido a los múltiples problemas que tiene la Jumapae y que la captación de recursos es insuficiente para dar cumplimiento a todos los pagos de deudas que administraciones pasadas dejaron, reiteró Rodríguez Lizárraga.

Indicó que la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez está buscando los recursos en Gobierno del Estado para poder hacer frente a este pago y esperan que la situación pueda ser resuelta.