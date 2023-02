ESCUINAPA._ Una semana más sin agua potable vive la población de las comunidades del valle y la urgencia de reparar no existe pues quien está a cargo de ello en Jumapae es quien se encarga de vender pipas con agua en la zona, señalaron vecinos.

“Son muchos los ‘decires’, pero desde diciembre estamos sin agua y casualmente quien está reparando que es un señor de apellido Vidal, es el mismo que viene y vende pipas con agua a la gente ¿a quién le conviene que no haya agua? Ni modo que a nosotros que estamos pagando más”, dijo Emilio López de Teacapán.

La falta de agua no solo los mantiene desesperados sino gastando más de lo que ganan, indicaron vecinos del valle, pues una pipa que les llevan va desde los 300 hasta los 2 mil pesos, depende de los litros que soliciten.

“Desde la semana pasada no tenemos nada de agua, había estado funcionando bien por tres días, pero después de nuevo nada, ya es otra semana, nos dice la Gerente que sí están bombeando, pero es bomba más chica, pero gente de Jumapae nos dice que no es cierto, que también esa bomba se quemó”, señaló Anselmo Rojas.

Señalaron que de acuerdo a personal de Jumapae, la bomba chica que se había puesto hace más de una semana, estaba tirando agua y en lugar de que se le reparara el problema, se le puso una bolsa de nylon y al seguir el goteo hizo que el equipo se quemará y de nuevo no tienen nada que funcione para dar el servicio.

Lamentablemente la Jumapae ha puesto a laborar en ese tema a un proveedor de nombre presuntamente Adolfo Vidal Medina, desde hace meses, quien está fungiendo como proveedor de cloro, sin tener resultados en el tema, pues es algo que no conoce.

Nada sabe de equipos

Al respecto fue consultado personal de Jumapae, quienes confirmaron la versión de los vecinos del Valle, señalando que desde hace meses la encomienda de reparación de equipos se otorgó a esta persona, dejando de lado a personal de la paramunicipal quienes conocen el sistema.

“No sabemos cuánto se le está pagando, pero no ha servido nada de lo que ha puesto, es que el muchacho no sirve, si no lleva el cloro a tiempo, menos sabe de equipos”, señaló uno de los trabajadores consultados.