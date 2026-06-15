$!Jumapars atiende con pipas propias a comunidades sufren el estiaje casi todo el año

Entre las comunidades que tienen problema de abasto son Cajón Verde, cajón la zona de Tablón 1, Tablón Viejo, Tablón 2, Rincón de Higueras, Chilillos y Los Ojitos.

“Las comunidades que carecen de agua prácticamente todo el año, ¿no?... Son comunidades que todo el año se les ha brindado el servicio por parte de y encomienda de la Presidenta”, dijo.

ROSARIO._ A la espera de que el Estado brinde el apoyo, el gerente de Jumapars, Cristian Álvarez González, afirmó que se mantiene una ruta con pipas propias para atender comunidades sufren el estiaje casi todo el año y aumenta además la extracción y rápido descenso en los niveles en las fuentes de abastecimiento.

Indicó que el número de comunidades a brindar el servicio ha crecido, pues ha pasado de ser la zona norte del municipio la afectada a otros puntos.

“Y tratamos de cubrir esa ruta a la semana, pues es una vez por semana que se le surte. Entonces sí hemos estado atendiendo, es mucho gasto de agua, mucho, mucha nos afecta, afecta la cabecera, ¿Por qué?, Porque cada llenado de pipa te baja el nivel, no te baja el nivel, disminuye y así estamos batallando”, afirmó.

Ante ello, añadió, se ha reiterado la petición para que se analice la alternativa de que se libere más agua de la Presa Santa María, para que se pueda dar una mejor cobertura en el abasto del agua.

Ante el incremento en el número de comunidades afectadas, refirió que desde temporadas previas se ha planteado a Ceapas la necesidad de que se extienda el programa, pues las comunidades no cuentan con otra alternativa para contar con el agua que el abasto de las pipas.

“Son comunidades que no hay más de donde echar mano para poder llevarles agua y pues tenemos que dar y eso de que no han llegado las pipas que nos manda el Gobierno del Estado, estamos en la espera también, no hay fecha, yo la semana pasada me comuniqué a Ceapas”.

Hasta el momento las acciones se mantienen con dos pipas del municipio, y se espera que tentativamente llegue el apoyo del Estado entre los meses de julio a septiembre.

Reconoció el esfuerzo del personal para que no se deje de a los poblados sin el debido suministro de agua.

Así mismo sostuvo el llamado a la ciudadanía a cuidar el agua, y por consiguiente evitar prácticas que propicien su desperdicio.