$!Karla Murray, una vida dedicada a la danza, la docencia y el arte en Rosario

La docente sostiene que no basta con dejar huellas, sino que se tiene que dar un extra de que estas sean bonitas.

“Todos tenemos una misión en esta vida, creo yo, y tuve la oportunidad de darme cuenta desde muy niña de que esto a mí me apasionaba, entonces ya cuando lo ves plasmado como tal pues es un sueño cumplido y creo que como docentes pues voy dejando huella”, afirma.

“Y posteriormente pues ya me fui a formalizar, empecé estudiando danza pues de manera técnica porque estaba apenas en secundaria, después de manera profesional ya en los niveles de licenciatura, y ahorita ya tengo posgrado en la docencia”, dice.

“A mí el arte me apasiona desde niña, yo descubrí que me gustaba todo esto porque hasta mis juegos siempre pues era jugar con faldas de colores, música, bailar como toda niña”, afirma.

Su primer contacto con la docencia fue tras egresar en la Casa de la Cultura local durante la administración de Aarón Flores, por lo que pasó de ser el lugar donde tantos años practicó la danza a formar nuevas generaciones por 25 años.

Dos años más tarde aseguró que ingresó a la Secretaría de Educación, en la Secundaria “Doctor Julio Ríos Tirado”, y tras jubilarse del Sindicato al Servicio del Ayuntamiento, concursó por horas para ser destinada a la zona rural de Chele.

“El arte se lleva en todos los escenarios con la misma intensidad, yo cuando estoy bailando debajo del árbol, en una cancha, en donde esté siempre me imagino, me visualizo como cuando era niña en el mejor escenario y que ya me han tocado pisar algunos importantes”.