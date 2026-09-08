$!Kenia Lizeth ‘paga’ manda a la Virgen de Loreto al recibir una segunda oportunidad de vida

ROSARIO._ Tras peregrinar descalza detrás de la imagen de la Virgen de Loreto, y en su arribo al templo parroquial, la joven Kenia Lizeth Mancinas Jiménez ingresó de rodillas hasta el presbiterio para agradecer una nueva oportunidad de vida, luego de complicarse su embarazo donde perdió a su bebé.

Pese a la pérdida y peligro en el que estuvo su vida al momento en que le practicaron dos legrados, la joven de 30 años, quien se aferró a la vida, pidió un milagro que en el contexto de la fe se convierte en compromiso bajo el nombre de una manda.

“Yo en marzo perdí a mi bebé, pero me hice, me hicieron dos legrados y a raíz de eso se me complicó mucho mi salud y me cayó agua en los pulmones, entonces me adentré mucho en mi fe con la Virgen”.

“Mi fe siempre ha sido muy, muy amplia y yo le prometí que iba a hacer mi recorrido descalza y al terminar iba a entrar de rodillas para agradecerte porque me dio una oportunidad más para estar aquí celebrando con ella”, explicó.