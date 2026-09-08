$!Kenia Lizeth ‘paga’ manda a la Virgen de Loreto al recibir una segunda oportunidad de vida

ROSARIO._ Tras peregrinar descalza detrás de la imagen de la Virgen de Loreto, y en su arribo al templo parroquial, la joven Kenia Lizeth Mancinas Jiménez ingresó de rodillas hasta el presbiterio para agradecer una nueva oportunidad de vida, luego de complicarse su embarazo donde perdió a su bebé.
Pese a la pérdida y peligro en el que estuvo su vida al momento en que le practicaron dos legrados, la joven de 30 años, quien se aferró a la vida, pidió un milagro que en el contexto de la fe se convierte en compromiso bajo el nombre de una manda.
“Yo en marzo perdí a mi bebé, pero me hice, me hicieron dos legrados y a raíz de eso se me complicó mucho mi salud y me cayó agua en los pulmones, entonces me adentré mucho en mi fe con la Virgen”.
“Mi fe siempre ha sido muy, muy amplia y yo le prometí que iba a hacer mi recorrido descalza y al terminar iba a entrar de rodillas para agradecerte porque me dio una oportunidad más para estar aquí celebrando con ella”, explicó.
Aunque el recinto sacro estaba abarrotado, los cargadores le cerraron el pasillo o iniciara la misa solemne, Karla Lizeth no se detuvo con tal de dar cumplimiento a su promesa.
“Mi propósito era llegar hasta con ella, de rodillas para darle las gracias por todo, porque me tiene más que nada aquí con vida; Pues más que nada darle las gracias porque pues yo estaba a nada de morirme y aquí me tiene agradeciéndole”, afirmó.
La joven, vecina de la sindicatura de Cacalotán, refirió que siempre estuvo la fe y la confianza en los designios de Dios, a pesar de la pérdida de su bebé.
“Mi fe nunca se quebrantó, Dios sabe por qué hace las cosas, a lo mejor pues no iba a nacer bien, a lo mejor iban a pasar otras cosas más y pues yo se lo entregué a Dios y a la Virgen con mucho amor y con mucha fe y pues siempre le pedí que me que me dieran la esperanza y la lucha para pues para mantenerme”.
Kenia Lizeth invitó a las personas que esté pasando por algo, alguna enfermedad o situación difícil, que oren confiados en que su súplica será atendida.
“Que le pidan mucho a Dios, a la Virgen, que oren, que recen, Dios y la Virgen siempre nos escuchan”, exhortó a los lectores.