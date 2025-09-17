$!La atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa opera normal tras falla eléctrica

ESCUINAPA._ El servicio del Hospital IMSS Bienestar ya está normal en atención, informó el director Jesús Daniel Uribe Peraza. ”Si ya (está normal la atención) previo al siniestro fueron ocho días en que la verdad fue un penar para nosotros porque el mantener funcional el Hospital nos derivó en una preocupación muy grande, porque el compromiso de nosotros como Hospital a la zona norte de Nayarit, el municipio, Rosario nos causó preocupación”, dijo el funcionario de salud

En esos días estuvieron trabajando con plantas de emergencia que se mantuvieron como “sostén” para la atención médica prioritaria. En estos días atendieron un embarazo en quirófano, a una persona que se complicó en salud justo cuando tuvieron problemas en una de las plantas de emergencia, afortunadamente se pudo salir adelante.

El personal que estaba dando la atención, tenía que usar lámparas o bien las luces de sus teléfonos para atender de manera adecuada y salir avantes en el servicio. Afortunadamente también la aseguradora trajo una planta industrial para tener más zonas con energía, hasta que el servicio se restableció.

Después de que restableció el servicio, hicieron el recorrido para ver si aparatos como los ultrasonidos, el tomógrafo u otras cosas no se habían afectado, lo cual hasta el momento parece que está bien. Las consultas ya se están otorgando a quienes llegan, se tiene abierta la agenda y quienes tienen cita a partir de este 17 de septiembre pueden acudir al nosocomio.