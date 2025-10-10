La caída de una línea eléctrica ocasiona fallas en el sur de Sinaloa

ESCUINAPA._ La caída de una línea eléctrica ubicada antes de llegar al municipio de Rosario, de norte a sur, es la causa de la falta de suministro de energía; no hay tiempo estimado de solución.

Así lo informó a través de un boletín de prensa, la coordinación de Protección Civil, quien precisa que se tuvo comunicación directa con Andrik Astorga, Jefe de distribución de Comisión Federal de Electricidad.

”Se tuvo comunicación con Andrik Astorga, jefe de Distribución de CFE, quien indicó que el problema es al parecer a la caída de una línea eléctrica”, se señala

Personal de CFE ya acude al lugar de los hechos, se precisa, para dar solución pero se desconoce el tiempo estimado que duren los trabajos para restablecer la energía eléctrica