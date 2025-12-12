La ciudadanía en Escuinapa desea la paz, expresa Víctor Manuel Díaz Simental

ESCUINAPA._ Hay un gran fervor guadalupano en los escuinapenses, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Para los escuinapenses esto es un sitio emblemático, la historia todos la conocemos del ‘Gallo’ Duran... a la que acudimos toda la ciudadanía cuando tenemos algo que celebrar”, dijo.

En las comunidades se están realizando celebraciones por la Virgen de Guadalupe y están deseando que haya saldo blanco, manifestó.

Como Alcalde, considera que todos los ciudadanos desean la paz, que se logre pacificar el Estado, que no se tengan eventos violentos y surja la verdadera vocación que se tiene de los sinaloenses y es el trabajo.

En la celebración de Las Mañanitas fue posible observar un buen número de ciudadanos, reconoció, lo que le parece que la gente se siente con confianza.

“Hay mucha confianza de que este tipo de manifestaciones, de eventos, van a ser respetadas, realmente eso le pedimos a la Virgen y a Dios nuestro señor y que esto sea extensivo al resto del año y al resto del tiempo, que nos dejen vivir en paz”, señaló.