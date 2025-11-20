$!La Cruz celebra con orgullo el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

LA CRUZ, Elota._ La ciudad de La Cruz se llenó de color y orgullo este 20 de noviembre con el desfile cívico conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, evento que reunió a 27 instituciones educativas de distintos niveles y que reflejó la identidad y el compromiso cívico de la comunidad elotense.
Alrededor de 3 mil 263 alumnos participaron en el recorrido por la avenida Gabriel Leyva Solano, luciendo vistosos trajes típicos, adelitas, revolucionarios y uniformes escolares que honraron la memoria de quienes dieron inicio al movimiento social que transformó el rumbo de México.
Las calles se colmaron de música, aplausos y familias que se unieron para rendir homenaje a un capítulo clave de nuestra historia.
El desfile destacó por su orden, creatividad y entusiasmo, valores que refuerzan el significado de esta fecha que recuerda la lucha por la justicia, la igualdad y la construcción de un país más digno.
Frente al edificio del Ayuntamiento, autoridades municipales presenciaron el paso de los contingentes, reconociendo el esfuerzo de alumnos, maestros y padres de familia que hicieron posible esta celebración cívica que fortalece la identidad y los valores patrios en Elota.