$!La Cruz celebra con orgullo el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

LA CRUZ, Elota._ La ciudad de La Cruz se llenó de color y orgullo este 20 de noviembre con el desfile cívico conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, evento que reunió a 27 instituciones educativas de distintos niveles y que reflejó la identidad y el compromiso cívico de la comunidad elotense.

Alrededor de 3 mil 263 alumnos participaron en el recorrido por la avenida Gabriel Leyva Solano, luciendo vistosos trajes típicos, adelitas, revolucionarios y uniformes escolares que honraron la memoria de quienes dieron inicio al movimiento social que transformó el rumbo de México.