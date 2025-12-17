La Cruz, en Elota, se prepara para la Verbena Popular Navideña 2025

LA CRUZ, Elota._ Con el objetivo de fortalecer la convivencia social y el desarrollo económico local, del 19 al 25 de diciembre se llevará a cabo la tradicional Verbena Popular Navideña en su ubicación de origen, a un costado del Mercado Municipal “Benito Juárez”, en la ciudad de La Cruz.

Durante esta festividad, la ciudadanía podrá encontrar una amplia variedad de productos como calzado, ropa, juguetes, antojitos y dulces tradicionales, ofrecidos por 33 comerciantes locales, quienes participarán en esta celebración decembrina, informaron en un boletín.

La coordinadora de Comercio, Patricia Soto Quintero, destacó que la verbena se desarrollará en un ambiente totalmente familiar y seguro, además de contar con precios accesibles para todas las familias.

Señaló que, más allá de ser un espacio de convivencia, este evento representa un importante detonante para el desarrollo económico del municipio.

“Le hacemos una invitación a toda la ciudadanía a que vengan a disfrutar, que vengan a hacer el recorrido tradicional que año con año se realiza. Es un ambiente totalmente familiar y seguro; les hago una invitación para que nos acompañen”, expresó la funcionaria.

La Verbena Popular Navideña se consolida, una vez más, como una de las celebraciones más esperadas de la temporada, promoviendo las tradiciones y el consumo local en estas fechas decembrinas.